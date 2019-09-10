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Sürücülerin korkulu rüyası Kırkdilim Geçidi'ne 3 tünelli çözüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 12:17 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen, Çorum-Osmancık yolundaki 40 keskin virajlı Kırkdilim geçidinde geçen yıl yapımına başlanan, toplam uzunlukları 4 kilometre olan 3 tünelin inşaatı sürdürülüyor.

Türkiye'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen, Çorum-Osmancık yolundaki 40 keskin virajlı Kırkdilim geçidinde geçen yıl yapımına başlanan, toplam uzunlukları 4 kilometre olan 3 tünelin inşaatı sürdürülüyor. Proje tamamlandığında, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'e daha kısa ve güvenli yoldan bağlanmış olacak. Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, projenin ciddi katkı sunacağını belirterek Yakıt tasarrufu ve sürücülerin can güvenliği açısından güzel bir yatırım yapılacak. Cumhuriyet tarihinin Çorum'a yapılan en büyük yatırımıö dedi.
Türkiye'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen, 40 keskin virajı bulunan, Çorum-Osmancık yolundaki Kırkdilim Geçidi'nde meydana gelen kazalar ve ulaşım güçlüğü nedeniyle 1979'da tünel projesi gündeme getirildi. Kentte 40 yıllık hayal olan proje için geçen yıl harekete geçildi. Kırkdilim Geçidi'nde toplam uzunlukları 4 kilometre olan 3 tünel projesi için çalışma başlatıldı. Devam eden projede, 660 metre uzunluğa ulaşıldı. Çorum-Osmancık yolu üzerinde yapımına başlanan ve 570 milyon liraya mal olacak projenin, yıl sonunda yarısının tamamlanması planlanıyor. Bağlantı yollarıyla birlikte 2021 yılında tamamlanacak projeyle; İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'e daha kısa ve güvenli yoldan bağlanmış olacak.
'BURASI ARTIK DAHA RAHAT GEÇİLECEK'
Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, projeyle heyelan ve olası kaza riskinin ortadan kalkacağını belirterek, Heyelanlar oluştuğu zaman sürücüler açısından tehlikeli durumlar oluşabiliyor. Kışın yağışlı zamanlarda kayganlaşarak sürücüler için tehlike oluşturuyor. Bu durumlar sonucunda 2018 yılında tünel inşaatına başlandı. Toplam uzunluğu 4 bin 150 metre olan 3 tünelle burası artık daha rahat geçilecek. Tüneller yapıldıktan sonra Kırkdilim tehlike olmaktan çıkacak. Buraya Kırkdilim denmesinin sebebi, buradaki geçişin 40 virajdan oluşmasıdır. Kırkdilim karayolu, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan ve Çorum'u İstanbul'a bağlayan, kuzeyi, güneye bağlamasıyla da önemli bir yol konumunda. Buradaki tüneller bittiği zaman çok büyük tasarruflar yapılacak. Yakıt tasarrufu ve sürücülerin can güvenliği açısından güzel bir yatırım yapılacakö dedi.
'KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK'
Kırkdilim Geçidindeki çalışmaların tamlanmasını heyecanla beklediklerini ve yapılan yatırımların ciddi katkı sunacağını vurgulayan Şahin, Bu yol ölümlü kazaların yaşandığı bir yer konumunda. Burada yapılacak olan tüneller bu kazaların yaşanmamasını sağlayacaktır. Ayrıca tüneller tamamlandığı zaman yolda şimdiki mesafeye göre yaklaşık 2 kilometre kadar kısalacak. Bir kilometre ile 1,5 kilometre arasında uzunlukları değişen 3 tünel ile buradaki tehlike ortadan kaldırılacak. Özellikle kış aylarında, kar yağdığı dönemlerde gece saat 23.00'den sonra kimse cesaret edip de bu yoldan geçmeye çalışmıyor. Çünkü çok büyük sıkıntılar yaşanabiliyor. Burada yapılan tüneller Cumhuriyet tarihinin Çorum'a yapılan en büyük yatırımıö diye konuştu.
'TÜNELLERİN İÇİNE AĞIRLIK VERECEĞİZ'
Karayolları 7'nci Bölge Müdürü Murat Gönenli, 4 kilometre uzunluğundaki 3 tünel projesinde kazının sürdürüldüğünü belirterek, Projede; 'T3' olarak adlandırılan 3'üncü tünelde bu sene kazı ve destek çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Diğer tünel olan 'T2'ye ise kazma vuracağız. Bu yıl tünellerin içine ağırlık vereceğiz. 3 tünelin yarısında kazı ve desteklemeyi bitirmeyi istiyoruz. Proje, Çorum ile Osmancık arasındaki tüm yolu kapsıyor ifadelerinde bulundu.

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