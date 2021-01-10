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Sürücülerin sokak köpekleriyle imtihanı

10.01.2021 10:23 | Son Güncelleme:
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Manisa’da sürü halinde gezen sokak köpekleri hem sürücülere zor anlar yaşatıyor hem de kazalara davetiye çıkarıyor.Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt ve Cumhuriyet mahallelerinden geçen Menemen Caddesi üzerinde sürü halinde gezen sokak köpeklerinin trafikteki seyir halinde bulunan araçlara saldırmaları bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Manisa’da sürü halinde gezen sokak köpekleri hem sürücülere zor anlar yaşatıyor hem de kazalara davetiye çıkarıyor.
Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt ve Cumhuriyet mahallelerinden geçen Menemen Caddesi üzerinde sürü halinde gezen sokak köpeklerinin trafikteki seyir halinde bulunan araçlara saldırmaları bir vatandaş tarafından kaydedildi. Trafikte hızla seyir halindeki araçların etrafını saran ve havlayarak araçların yanında koşan sokak köpekleri sürücülere zor anlar yaşatırken, daha önce birçok kazaya da sebebiyet verdikleri öğrenildi. Bazı vatandaşların araçlarını durdurarak sokak köpeklerini besledikleri görülürken, araçlara saldıran sokak köpekleri karşısında sürücüler kornalarına basarak köpekleri uzaklaştırmaya çalışıyor. Daha önce köpeklerin yola fırlayarak araçlara saldırması sonucu bazı köpeklerin telef olduğu ve araçlarda maddi hasarlar meydana geldiği, bazı motosiklet sürücülerinin ise kayarak yaralandıkları öğrenildi. Vatandaşlar sokak köpekleriyle ilgili olarak yetkililerin tedbir almasını istedi.

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