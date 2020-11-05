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Sürücülerin yağmur, öğrencilerin çamurla imtihanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 11:18 | Son Güncelleme

Gaziantep’te etkili olan yağmur nedeniyle oluşan su birikintileri araç sürücülerine, çamur ise öğrencilere zor anlar yaşattıGaziantep şehir merkezinde ve Yavuzeli ilçesinde etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep’te etkili olan yağmur nedeniyle oluşan su birikintileri araç sürücülerine, çamur ise öğrencilere zor anlar yaşattı
Gaziantep şehir merkezinde ve Yavuzeli ilçesinde etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. KÜSGET sanayi sitesi başta olmak üzere birçok mahalle ve şehir içi yolda meydana gelen su birikintileri, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Oluşan küçük göletlerden geçmek zorunda kalan sürücüler, zaman zaman arıza yapan araçlar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde etkili olan yağmur sonrası bazı yollar su birikintileri oluşurken bazı yollar ise tahrip oldu. İlçedeki bazı sokaklar ise çamur deryasına döndü. Sürücüler ve yayalar su bikirintileri nedeniyle okula gitmek isteyen çocuklar ise çamur nedeniyle zor anlar yaşadı. Araçlar, tahrip olan yollardaki çamur nedeniyle ilerlemekte bile zorlandı. Bazı araçlar çamura saplandı.
Vatandaşlar ise belediye yetkililerine tepki gösterdi.

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