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Sürücülerin yumruk yumruğa 'yol verme' kavgası kamerada 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 14:00 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de trafikte tartışma yaşayan sürücüler yumruk yumruğa kavga etti.

Sürücülerin yumruk yumruğa 'yol verme' kavgası kamerada 

Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE'de trafikte tartışma yaşayan sürücüler yumruk yumruğa kavga etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, bazı sürücülerin tarafları ayırmak yerine olayı izlemesi dikkat çekti.
Olay geçtiğimiz günlerde Sefaköy Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre köprü üzerinde ilerleyen minibüs ve otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışmaya yaşandı. Araçlarından inen taraflar yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. 2 kişinin bir kişiyi tekmeli yumruklu darp ettiği o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre daha devam eden kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırırken, bazı sürücülerin ise olayı seyretmesi dikkat çekti.

(FOTOĞRAFLI)

Sürücülerin yumruk yumruğa 'yol verme' kavgası kamerada Sürücülerin yumruk yumruğa 'yol verme' kavgası kamerada Sürücülerin yumruk yumruğa 'yol verme' kavgası kamerada Sürücülerin yumruk yumruğa 'yol verme' kavgası kamerada

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