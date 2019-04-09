Suruç'un güzelliklerini şiirleriyle anlatıyor

Zaman içinde kendisini geliştiren, Suruç'un barındırdığı değerleri de kaleme alan ve yaklaşık 400 şiir yazan Kendirci, tamirat işlerini yaparken bir yandan da eserlerini okuyarak müşterilerinin keyifli zaman geçirmesini sağlıyor.

- "Duyguları mısralara dökmek kolay değil"

Duyguları mısralara dökmenin kolay olmadığını dile getiren Kendirci, şöyle devam etti:

"İlham olmadı mı 10 gün, 10 gece de uğraşsan yazamazsın. Şiir yazmak bir meslek değildir. Duygulanacak, bir şeylerden etkileneceksin ki şiir yazacaksın. Gelen müşterilerime de zevkle şiirler okuyorum. Hayret içinde kalıyorlar. Yazdığım şiirler ölçülüdür, kafiyelidir. Ölçüsüz şiir, çobansız sürüdür. Suruç birçok güzelliği barındırıyor. İlçemizin güzellikleriyle, doğasıyla, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleriyle anılmasını istiyoruz. Ben de bu güzellikleri şiirlerimde anlatmaya çalıştım. Yazarlar genelde öldükten sonra eserleriyle parlar, benim akıbetimin de onlar gibi olmasını istemiyorum."

Kendirci, Suruçlu gençlere kitap okuması için tavsiyelerde bulunarak, "Ben okuduğum kitaplarda kendimi buluyorum. Okuduğum kitaptan lezzet alıyorum." diye konuştu.

İkinci kitabı için şiirlerinin hazır olduğunu anlatan Kendirci, eserinin basılması için yetkililerden destek beklediğini kaydetti.

Cemal Kendirci de amcasının oğlu Sait Kendirci'nin yanında keyifli zaman geçirdiğini, kendisine şiirler okuduğunu belirtti.

