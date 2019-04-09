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Suruç'un güzelliklerini şiirleriyle anlatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde dikiş makinesi ve ayakkabı tamirciliği yapan 60 yaşındaki Sait Kendirci, 43 yıl önce Yunus Emre'den esinlenerek şiir yazmaya başladı - Şiirlerinde ilçenin güzelliklerini anlatan Kendirci, tamirat işlerini yaparken bir yandan da eserlerini okuyarak müşterilerinin keyifli zaman geçirmesini sağlıyor

CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde dikiş makinesi ve ayakkabı tamirciliği yapan 60 yaşındaki Sait Kendirci, kentin güzelliklerini şiirleriyle anlatıyor.

Yıldırım Mahallesi'nde 15 metrekarelik iş yerinde 30 yıldır ayakkabı ve dikiş makinesi tamir eden ilkokul mezunu Sait Kendirci, 43 sene önce Yunus Emre'den esinlenerek şiir yazmaya başladı.

Çevresinde yaşananları mısralara döken Kendirci, yazdığı eserleri iş yerinin duvarına asarak şiir köşesi oluşturdu.

Zaman içinde kendisini geliştiren, Suruç'un barındırdığı değerleri de kaleme alan ve yaklaşık 400 şiir yazan Kendirci, tamirat işlerini yaparken bir yandan da eserlerini okuyarak müşterilerinin keyifli zaman geçirmesini sağlıyor.

Eserlerini herkese ulaşabilmesi için "Şafak Vaktinde" adlı kitapta toplayan 60 yaşındaki Sait Kendirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiir yazmaya gençken başladığını söyledi.

Çevresinden olumlu dönüşler alması üzerine şiir yazmayı sürdürdüğünü belirten Kendirci, "Şiirlerim yaşamdan izler taşıyor, Suruç'u anlatıyor. Neyi görmüşsem o konuda şiir yazdım. Gün geçtikçe kaliteli şiirler yazmaya başladım." dedi.

- "Duyguları mısralara dökmek kolay değil"

Duyguları mısralara dökmenin kolay olmadığını dile getiren Kendirci, şöyle devam etti:

"İlham olmadı mı 10 gün, 10 gece de uğraşsan yazamazsın. Şiir yazmak bir meslek değildir. Duygulanacak, bir şeylerden etkileneceksin ki şiir yazacaksın. Gelen müşterilerime de zevkle şiirler okuyorum. Hayret içinde kalıyorlar. Yazdığım şiirler ölçülüdür, kafiyelidir. Ölçüsüz şiir, çobansız sürüdür. Suruç birçok güzelliği barındırıyor. İlçemizin güzellikleriyle, doğasıyla, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleriyle anılmasını istiyoruz. Ben de bu güzellikleri şiirlerimde anlatmaya çalıştım. Yazarlar genelde öldükten sonra eserleriyle parlar, benim akıbetimin de onlar gibi olmasını istemiyorum."

Kendirci, Suruçlu gençlere kitap okuması için tavsiyelerde bulunarak, "Ben okuduğum kitaplarda kendimi buluyorum. Okuduğum kitaptan lezzet alıyorum." diye konuştu.

İkinci kitabı için şiirlerinin hazır olduğunu anlatan Kendirci, eserinin basılması için yetkililerden destek beklediğini kaydetti.

Cemal Kendirci de amcasının oğlu Sait Kendirci'nin yanında keyifli zaman geçirdiğini, kendisine şiirler okuduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ayakkabı ve dikiş makinesi tamircisi Suruç Şair Şanlıurfa şiir

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