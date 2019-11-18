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Sürücünün 3 otomobile çarptığı anlar, sosyal medyada 'canlı yayında'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 23:11 | Son Güncelleme

 SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kazaya neden olan ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü T.T.'nin, çarpma anında da sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Serdivan İstiklal Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. T.T. yönetimindeki 34 RG 9072 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BJY 441 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yol kenarında park halindeki 2 otomobile de çarptı. Kazada, T.T. ve 2 kişi yaralanırken, park halindeki 2 otomobilde hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
KAZA ANI SOSYAL MEDYADA CANLI YAYINDA
Kaza yapan sürücü T.T.'nin alkollü olduğu öne sürüldü. Ayrıca T.T.'nin kaza anında sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Görüntülerde, T.T.'nin, müzik eşliğinde şarkı söylediği ve önündeki otomobile çarptığı görülüyor.

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