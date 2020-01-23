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Sürücünün çarpıp kaçtığı genç hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 19:53 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir otomobilin çarpıp kaçtığı 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 15’inci kilometresinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki Mustafa Akpirinç’e sürücüsü ve plakası belirlenmeyen otomobil çarptı.

Sürücünün çarpıp kaçtığı genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir otomobilin çarpıp kaçtığı 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 15’inci kilometresinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki Mustafa Akpirinç’e sürücüsü ve plakası belirlenmeyen otomobil çarptı. Çocuğa çarpan sürücü, yaralıyı yerde bırakıp kaçtığı iddia edilirken, ağır yaralanan çocuğu yoldan geçen diğer sürücüler fark etti.
Olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Akprinç, burada yapılan ilk müdahalesi sonrasında Şanlıurfa’ya sevk edildi. Yolda hayatını kaybeden gencin cenazesi yapılan otopsi ardından ailesine teslim edildi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma devam ediyor.

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