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  4. Sürücünün dikkati karayolunda bayılan vatandaşı ezilmekten kurtardı

Sürücünün dikkati karayolunda bayılan vatandaşı ezilmekten kurtardı

15.01.2021 00:44 | Son Güncelleme:
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Karabük’te sağlık çalışanı çift, yolun karşısına geçtiği sırada baygınlık geçirmesi sonucu yerde yatan şahsı ezilmekten kurtardı.Edinilen bilgiye göre olay Safranbolu-Karabük karayolu Şehit Ateşe Bulvarı’nda meydana geldi.

Karabük’te sağlık çalışanı çift, yolun karşısına geçtiği sırada baygınlık geçirmesi sonucu yerde yatan şahsı ezilmekten kurtardı.
Edinilen bilgiye göre olay Safranbolu-Karabük karayolu Şehit Ateşe Bulvarı’nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş karayolunda yere yığıldı. Mesaiden çıkan sağlık çalışanları Erdal ile Münevver Yılmaz çifti, araçları ile evlerine giderken yerde yatan şahsı fark edip durdu. Diğer araçların durmadığını fark eden çift, şahsı yol kenarına çekip ilk müdahaleyi yaparak durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yerde yatan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Erdal Yılmaz gazetecilere yaptığı açıklamada yüz üstü yatan şahsı görünce durduklarını belirterek, genel durumunu kontrol ettiklerini söyledi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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