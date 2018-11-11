Sürücünün el frenini çekmeden park ettiği minibüs uçuruma düştü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürücünün el frenini çekmeden park ettiği minibüs, uçuruma düşüp bir evin duvarına çarptı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim E. yönetimindeki 34 EH 1216 plakalı minibüs, Karagözler Mahallesi'ndeki Aşıklar Tepesi mevkisinde yol kenarında durdu.
İbrahim E, el frenini çekmeden park ettiği minibüsten indi. İbrahim E. ve araçtakiler yol kenarındaki seyir teraslarındayken hareket eden minibüs uçurumdan düştü.
Yaklaşık 30 metre sürüklenen minibüs bir evin duvarına çarparak durabildi.
Kimsenin yaralanmadığı kazada minibüs, polis ekiplerinin incelemesinin ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Trabzon'da camide akılalmaz olay! Cemaat şoke oldu
Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var
'Komünist Başkan' sürprizi! Adaylığını açıkladı
Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisi hakkında karar!
MHP lideri Bahçeli'den flaş 'af' açıklaması
Abdüllatif Şener'den İstanbul için adaylık açıklaması
Almanya'yı karıştıran suikast iddiası! Ordu içindeki bir grup...
Bu görüntü sosyal medyayı salladı: Beni alıp götürecek sandım
Okuyucu Yorumları 0 yorum