Sürücünün iç çamaşırından uyuşturucu madde çıktı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da durdurulup, kontrol edilen otomobilin sürücüsü Y.A.'nın iç çamaşırının içinde, 38 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde, araçta ise ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan Y.A. ve yanındaki Ş.U., tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği yönündeki ihbar sonrası dün akşam, Umurlu Mahallesi Aydın-İzmir karayolu üzerinde önlem aldı. Polis ekipleri, şüpheli 09 AAG 324 plakalı otomobili durdurarak kontrol etti. Yapılan kontrolde, sürücü Y.A.'nın iç çamaşırına sakladığı 38 gram metanfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilde koltuk başlıklarının içerisine gizlenmiş halde, 9 milimetre çapında bir ruhsatsız tabanca ve 2 dolu şarjör bulundu. Y.A. ve yanında bulunan Ş.U. gözaltına alındı. İki şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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