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Sürücünün öldüğü kazada otomobilin hızı 180'de takılı kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 19:08 | Son Güncelleme

BURSA'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil üst geçidin ayağına çarptı, sürücü Esra Acar (31) hayatını kaybetti. Otomobilin hız kadranının 180 kilometrede takılı kalması ise dikkat çekti.

Sürücünün öldüğü kazada otomobilin hızı 180'de takılı kaldı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil üst geçidin ayağına çarptı, sürücü Esra Acar (31) hayatını kaybetti. Otomobilin hız kadranının 180 kilometrede takılı kalması ise dikkat çekti.
Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Bursa-İzmir karayolunun Göçmen konutları mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Karacabey istikametine giden Esra Acar yönetimindeki 16 KE 912 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce refüjdeki elektrik direğine ardından da üst geçidin ayağına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Esra Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Acar'ın cesedi, itfaiyenin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.
Polis ekipleri, otomobilde yaptığı inceleme sonucunda hız kadranının 180 kilometrede takılı kaldığı belirledi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen sürücünün yakınları ise sinir krizi geçirdi. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Acar'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Sürücünün öldüğü kazada otomobilin hızı 180'de takılı kaldıSürücünün öldüğü kazada otomobilin hızı 180'de takılı kaldıSürücünün öldüğü kazada otomobilin hızı 180'de takılı kaldıSürücünün öldüğü kazada otomobilin hızı 180'de takılı kaldı

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