HABER

Sürücünün öldüğü kazada otomobilin hızı 180'de takılı kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 21:57 | Son Güncelleme

BURSA'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil üst geçidin ayağına çarptı, sürücü Esra Acar (31) hayatını kaybetti. Otomobilin hız kadranının 180 kilometrede takılı kalması ise dikkat çekti.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil üst geçidin ayağına çarptı, sürücü Esra Acar (31) hayatını kaybetti. Otomobilin hız kadranının 180 kilometrede takılı kalması ise dikkat çekti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Bursa-İzmir karayolunun Göçmen konutları mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Karacabey istikametine giden Esra Acar yönetimindeki 16 KE 912 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce refüjdeki elektrik direğine ardından da üst geçidin ayağına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Esra Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Acar'ın cesedi, itfaiyenin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.

Polis ekipleri, otomobilde yaptığı inceleme sonucunda hız kadranının 180 kilometrede takılı kaldığı belirledi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen sürücünün yakınları ise sinir krizi geçirdi. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Acar'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERDenizler ve okyanuslarda en çok plastik kirliliği yaratan şirketlerDenizler ve okyanuslarda en çok plastik kirliliği yaratan şirketler
İzmir'de 21 öğrenci ve 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıİzmir'de 21 öğrenci ve 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandıOtomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor

2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme: Başkonsolos Türkiye'yi terk etti!

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme: Başkonsolos Türkiye'yi terk etti!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternette çocuklara ait cinsel görüntü paylaşan şahıs tutuklandı

İnternette çocuklara ait cinsel görüntü paylaşan şahıs tutuklandı

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Manisa'da bisiklet sürücüsüne 235 liralık trafik cezası

Manisa'da bisiklet sürücüsüne 235 liralık trafik cezası

Üniversiteli Başak'ın mezarlıkta korkunç sonu!

Üniversiteli Başak'ın mezarlıkta korkunç sonu!

Parkta iğrenç hareket! Sapığı lince kalkıştılar

Parkta iğrenç hareket! Sapığı lince kalkıştılar

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.