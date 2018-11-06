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Sürücünün öldüğü motosiklet kazası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 17:38 | Son Güncelleme

ERZİNCAN kent merkezinde, sürücünün yaşamını yitirdiği motosiklet kazası, mobese kameraları tarafından görüntülendi.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN kent merkezinde, sürücünün yaşamını yitirdiği motosiklet kazası, mobese kameraları tarafından görüntülendi. Erzincan Emniyet Müdürlüğü, ekim ayında kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarının Mobese kameralarına yansıyan görüntülerini basınla paylaştı. Kaydedilen 8 ayrı kazadaki sürücülerin dikkatsizliğinin ön plana çıktığı gözlenirken, 28 Ekim 2018 tarihinde Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında Metin Yıldız'ın kullandığı plakası belirlenemeyen motosiklet, M.T. yönetimindeki 24 DH 474 plakalı otomobil ile çarpışma anı da görüntülerde yer aldı. Kazanın şiddeti ile motosikletin üzerinden fırlayan sürücü kafasını kaldırımın kenarına çarptıktan sonra hareketsiz halde yatıyor. Kazanın ardından yoldan geçen vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı Metin Yıldız, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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