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Sürücünün öldüğü otomobildeki yangında 'izmarit' şüphesi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 12:43 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Aktürk Arslan'ın (33) ölü bulunduğu yanan otomobilin sürücü koltuğuna yakın bölümünde, izmarit bulundu.

Sürücünün öldüğü otomobildeki yangında 'izmarit' şüphesi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, Aktürk Arslan'ın (33) ölü bulunduğu yanan otomobilin sürücü koltuğuna yakın bölümünde, izmarit bulundu. Alevlerin, büyük oranda bu bölümde yoğunlaşması nedeniyle, yangının izmaritten çıkmış olabileceği düşünülüyor.
Olay, geçen cumartesi günü akşam saatlerinde İzmir-Manisa karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Yol kenarındaki 35 KYV 29 plakalı otomobilin yandığını gören çevredekiler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri otomobildeki yangını söndürdü. Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, içinde çok sayıda kitap bulunan otomobilde yanmış erkek cesedi bulundu. Aktürk Arslan'a ait olduğu belirlenen ceset, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
İZMARİT BULUNDU
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, otomobilin sürücü koltuğuna yakın bölümde, yarım halde izmarit bulunduğu öğrenildi. Alevlerin de özellikle bu bölümde yoğunlaşması nedeniyle, yangının izmaritten çıkmış olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi. Öte yandan, kitap satıcısı olduğu öğrenilen Arslan'ın, neden otomobilden çıkamadığı henüz anlaşılamadı. Bir sağlık sorunu yaşamış olabileceği dile getirildi.

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Sürücünün öldüğü otomobildeki yangında 'izmarit' şüphesiSürücünün öldüğü otomobildeki yangında 'izmarit' şüphesi

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