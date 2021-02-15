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Sürücünün polisi şaşırtan talebi

15.02.2021 10:44 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması döneminde bir motosiklet sürücüsünün ’kimliğim yanımda değil, kimlik numaramı söylesem olmaz mı?’ demesi polis ekipleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.12 Şubat Cuma günü saat 21.00 itibariyle ile başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkı denetimler gerçekleşti.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması döneminde bir motosiklet sürücüsünün ’kimliğim yanımda değil, kimlik numaramı söylesem olmaz mı?’ demesi polis ekipleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
12 Şubat Cuma günü saat 21.00 itibariyle ile başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkı denetimler gerçekleşti. Polis ekipleri çeşitli yerlerde oluşturduğu denetim noktalarında sürücü ve yayalara yönelik belge, izin kontrolü yaptı. Ekipler durdurdukları sürücü ile yayaların izin belgelerini inceleyerek kurallara uygun olup olmadıklarına baktı. Denetimlerde kurallara uymayanlar hakkında ise tutanak tutularak yasal işlem başlatıldı.
Denetime takılan sürücülerin büyük çoğunluğunun çiftçi ve çeşitli bahaneler üreten kişiler olması ise gözlerden kaçmadı. Ayrıca bir motosiklet sürücüsünün polis ekipleri tarafından kimliğinin sorulması üzerine ’kimliğim yanımda yok, kimlik numaramı söylesem olmaz mı?’ demesi ise ekipler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

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