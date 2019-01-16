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Sürücüsü alkollü olan çöp kamyonu kanala uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 15:01 | Son Güncelleme

BOLU’da, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan belediyeye ait çöp kamyonu, sulama kanalına uçtu.

Sürücüsü alkollü olan çöp kamyonu kanala uçtu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan belediyeye ait çöp kamyonu, sulama kanalına uçtu. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Yusuf T. 1.03 promil alkollü çıktı. Bolu Belediyesi, temizlik işlerinde çalışan sürücüyü disiplin kuruluna sevk etti.
Kaza, öğle saatlerinde Alpağut Mahallesi Zerdali Sokak üzerinde meydana geldi. Bölgedeki konteynerlerden çöpleri toplayan, Yusuf T.'nin kullandığı 14 HB 100 plakalı çöp kamyonu, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, sulama kanalına uçtu. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, yara almadan kurtulan sürücü Yusuf T.’nin alkollü olmasından şüphelendi. Polisin alkolmetre ile yaptığı kontrolde Yusuf T., 1.03 promil alkollü çıktı. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenilen Yusuf T.’nin ehliyetine ikinci kez el konuldu.
Bolu Belediyesi de Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan Yusuf T.'yi 'görev başında alkol kullanmak' suçundan Disiplin Kurulu’na sevk etti. Yusuf T. hakkında ayrıca, 'alkollü araç kullanmak’ ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından da soruşturma başlatıldı.

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Sürücüsü alkollü olan çöp kamyonu kanala uçtu

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