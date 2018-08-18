HABER

Sürücüsü alkollü otomobil takla attı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 16:18 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kınık ilçesinde, 2.48 promil alkollü olan sürücünün kullandığı otomobilin takla atıp şarampole yuvarlandığı kazada, araçtaki 2 kişi sıkışarak yaralandı.

Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde, 2.48 promil alkollü olan sürücünün kullandığı otomobilin takla atıp şarampole yuvarlandığı kazada, araçtaki 2 kişi sıkışarak yaralandı. İnşaat ustası Ramazan Irmak ve iş arkadaşı Dilaver Kaya, dün akşam buluşarak içki içti. İlerleyen saatlerde ise bir müzikhole gidip, bu sabah saat 06.00'da kapanan eğlence mekanından ayrılan iki arkadaş, Dilaver Kaya'nın kullandığı 35 TSY 70 plakalı otomobille, ilçe merkezindeki evlerine gitmek üzere yola çıktı. Kaya, Bergama- Kınık Karayolu Dündarlı Yayakent Kavşağı'nda, yönetimindeki 35 TSY 70 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan otomobil, yolun sağından şarampole yuvarlandı. İki arkadaş araçta sıkışarak yaralandı. Vatandaşlar kazayı görünce itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen AKS 110 ekipleri, yaralıları sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri ise ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan kontrolde, sürücü Kaya'nın 2.48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hem sürücünün hem de yanındaki arkadaşının emniyet kemerlerinin, aracın uyarı vermesini engellemek için, amacı dışında, sadece koltuğu saracak şekilde takılı olduğu belirlendi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNEREvlenebilmek için herkesin içinde çırılçıplak soyunup bunu yapıyorlarEvlenebilmek için herkesin içinde çırılçıplak soyunup bunu yapıyorlar
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralıBalıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Plajdan çanta hırsızlığı şüphelisi 2 kadın tutuklandıPlajdan çanta hırsızlığı şüphelisi 2 kadın tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum

ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Beşiktaş'ta Enzo Roco yedeğe çekiliyor

Beşiktaş'ta Enzo Roco yedeğe çekiliyor

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.