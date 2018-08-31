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Sürücüsü alkollü tır, dere yatağına devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 06:26 | Son Güncelleme

Sürücüsü alkollü tır, dere yatağına devrildi

Burdur'da alkollü sürücünün kullandığı tır, dere yatağına devrildi.

Yaşar Yıldırım (48) idaresindeki 20 KS 264 plakalı tır, sabaha karşı manastır kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine geçerek dere yatağına devrildi.

Sürücü Yıldırım, kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan alkol kontrolünde ise sürücünün 199 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yıldırım, kaza yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, önüne yolcu otobüsü çıkmasından dolayı dere yatağına girdiğini iddia etti.

Sürücüye alkol ve hız ihlalinden cezai işlem uygulandı.

Tırın dorsesinin yolu kapatmasından dolayı Burdur-Antalya karayolunda trafik bir süre aksadı. Yaklaşık 3 saat sonra tırın çekici yardımıyla çekilmesiyle trafik normale döndü.

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199 promil alkollü sürücü Burdur Dere Yatağı TIR trafik kazası

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