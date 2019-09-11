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Sürücüsü denetimden kaçan okul servisi, trafikten men edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 10:23 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, sürücüsü trafik polislerinin denetiminden kaçmaya çalışan ancak daha sonra içindeki öğrencilerle birlikte durdurulan servis minibüsü ile birlikte 6 araç trafikten men edildi.

Sürücüsü denetimden kaçan okul servisi, trafikten men edildi

Emrah KIZIL-Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da, sürücüsü trafik polislerinin denetiminden kaçmaya çalışan ancak daha sonra içindeki öğrencilerle birlikte durdurulan servis minibüsü ile birlikte 6 araç trafikten men edildi. Çeşitli eksikleri bulunan 52 araca ise 23 bin 836 lira ceza uygulandı.
Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla beraber trafiğe çıkan okul servisleri ile ilgili denetimleri sıklaştıran Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında denetim gerçekleştirdi. Uygulama noktalarında durdurulan araçlarda ekipler, okul servisi sürücülerinin ve hosteslerinin belgelerini inceledi. Özellikle çocukların emniyet kemeri takıp takmadığı, 'Dur' ikaz lambalarının yanıp yanmadığı kontrol edilirken, tabure ve benzeri oturma yerleri de kaldırıldı. Çocuklarının güvenliğinin ön planda tutulduğu uygulamada sıcak havaların etkisi gösterdiği bugünlerde sürücüler klimaları açmaları konusunda uyarıldı.
'ALTI ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ'
Son 2 günde gerçekleştirilen denetimlerde 506 okul servisi kontrol edildi. Çeşitli eksiklikleri bulunan 52 araca toplam 23 bin 836 TL idari para cezası uygulanırken, denetimden kaçan ve kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan bir servisi minibüsü olmak üzere toplam 6 araç da trafikten men edildi.
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Sürücüsü denetimden kaçan okul servisi, trafikten men edildiSürücüsü denetimden kaçan okul servisi, trafikten men edildiSürücüsü denetimden kaçan okul servisi, trafikten men edildiSürücüsü denetimden kaçan okul servisi, trafikten men edildi

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