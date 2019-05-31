HABER

Sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan minibüs çalıntı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 13:59 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de sürücüsü dur ihtarına uymayan, kovalamaca sonucu durdurulan minibüsle içerisindeki 450 parça eşyanın çalıntı olduğu belirlendi.

Sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan minibüs çalıntı çıktı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de sürücüsü dur ihtarına uymayan, kovalamaca sonucu durdurulan minibüsle içerisindeki 450 parça eşyanın çalıntı olduğu belirlendi. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri- Yozgat karayolunda yaptığı yol kontrolleri sırasında plakasız bir minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü, ihtara uymayarak yoluna devam etti, jandarma ekipleri de peşine düştü. Yaklaşık 15 dakikalık kovalamacanın ardından minibüs durduruldu. Yapılan incelemede minibüsün, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinden çalındığı belirlendi. Araçta bulunan kompresör, araç motorları, araç yedek parçaları gibi 450 parça eşyanın da çalıntı olduğu saptandı.
Minibüsteki Y.E., E.S. ve H.B., gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından Yenifakılı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan minibüs çalıntı çıktı

Art arda saldırdılar! Korkunç gece Art arda saldırdılar! Korkunç gece
Köyde çıkan yangında evin deposu küle döndüKöyde çıkan yangında evin deposu küle döndü
İş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandıİş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.