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Sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü otomobili biçti: 1’i ağır 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 20:44 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucunda meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucunda meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi D130 karayolu Sanayi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Duru (54), idaresindeki 35 PK 971 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü ile seyir halindeyken bir anda fenalaştı. Kontrolden çıkan yolcu otobüsü önce yol kenarında bulunan kaldırıma çıktı, daha sonra önünde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 JB 970 otomobile arkadan çarptı. Yolcu otobüsünde muavin olan Yalçın M. (29) direksiyona geçerek aracı 100 metre sonra durdurabildi.

Feci kazada 3 kişi yaralandı
Kazada otobüs sürücüsü Ahmet Duru, muavin Yalçın M. ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar ambulanslara bindirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü Kocaeli Devlet Hastanesine, otobüs sürücüsü Ahmet Duru ve Yalçın M. ise İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, kaza nedeni ile kısmı trafiğe kapanan yolda yoğunluk oluştu. Trafiğin tek şeritte sağlandığı yolda araçların kaldırılması ile trafik tekrar normale döndü. Kaza sırasında otobüste bulunan yolcular ise olay yerine gelen farklı bir otobüse bindirildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen kazada hızla gelen otobüsün kaldırıma çıktıktan sonra önündeki otomobile çarptığı görülüyor.

Sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü otomobili biçti: 1’i ağır 3 yaralı

Sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü otomobili biçti: 1’i ağır 3 yaralı

Sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü otomobili biçti: 1’i ağır 3 yaralı

Sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü otomobili biçti: 1’i ağır 3 yaralı

Sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü otomobili biçti: 1’i ağır 3 yaralı

Sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü otomobili biçti: 1’i ağır 3 yaralı

Sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü otomobili biçti: 1’i ağır 3 yaralı

Sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü otomobili biçti: 1’i ağır 3 yaralı

Sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü otomobili biçti: 1’i ağır 3 yaralı

Sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü otomobili biçti: 1’i ağır 3 yaralı

Sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü otomobili biçti: 1’i ağır 3 yaralı

Sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü otomobili biçti: 1’i ağır 3 yaralı

Sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü otomobili biçti: 1’i ağır 3 yaralı

Sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü otomobili biçti: 1’i ağır 3 yaralı

Sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü otomobili biçti: 1’i ağır 3 yaralı

Sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü otomobili biçti: 1’i ağır 3 yaralı

Sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü otomobili biçti: 1’i ağır 3 yaralı

Sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü otomobili biçti: 1’i ağır 3 yaralı

Sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsü otomobili biçti: 1’i ağır 3 yaralı
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