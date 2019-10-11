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Sürücüsü fenalaşan yolcu otobüsünü muavin durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 21:13 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sürücüsünün fenalaştığı yolcu otobüsünün, önündeki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otobüs, muavinin müdahalesiyle durduruldu.

İzmit'ten Yalova istikametine giden 35 PK 971 plakalı otobüsün sürücüsü Ahmet Duru (54), D-130 kara yolu Sanayi Mahallesi yakınlarında bir anda fenalaştı.

Önce kaldırıma çıkan otobüs ardından önünde seyreden sürücüsü henüz belirlemeyen 41 JB 970 plakalı otomobile çarptı.

Otobüs, otomobili bir süre sürükledi.

Sürücünün fenalaştığını fark eden muavin Yalçın Mankır (29), hareket halindeki otobüse müdahale etti. Otobüs, Mankır'ın çabasıyla yaklaşık 100 metre sonra durdu.

Kazada yaralanan Ahmet Duru, muavin Mankır ve otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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izmit Kocaeli trafik kazası yolcu otobüsü

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