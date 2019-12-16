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Sürücüsü olmayan araç 3 otomobile çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 22:29 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta park halindeki otomobil, aniden hareket ederek 3 otomobile çarptı.

Kahramanmaraş’ta park halindeki otomobil, aniden hareket ederek 3 otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Onikişubat ilçesi Tavşantepe Mahallesi Ahir Dağı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 46 HE 986 plakalı otomobil, kendiliğinden hareket ederek cadde üzerinde yokuş aşağı ilerlemeye başladı. Araç önce yol kenarında park halindeki 01 ALG 27 plakalı otomobile, daha sonra cadde üzerinde seyir halinde olan 46 LT 990 plakalı otomobile çarptı. Hızını alamayan otomobil, park halindeki 46 ABY 837 plakalı otomobile çarparak durdu. Aracın çarptığı Salih K. idaresindeki 46 LT 990 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada otomobilde bulunan Zehra K. (35) ve Erdem K. (3) yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan 4 otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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