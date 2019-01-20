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Sürücüsünü öldürdükleri TIR'daki 'bakır' kabloları çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 20.01.2019 01:12 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, Irak’a bakır kablo taşıyan TIR sürücüsü Cihan Kızılkaya'yı öldüren kimliği belirsiz kişiler bakır kabloları çalarak kayıplara karıştı.

Sürücüsünü öldürdükleri TIR'daki 'bakır' kabloları çaldılar

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, Irak’a bakır kablo taşıyan TIR sürücüsü Cihan Kızılkaya'yı öldüren kimliği belirsiz kişiler bakır kabloları çalarak kayıplara karıştı.
Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Mardin yolu Ayaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'daki bir firmada şoförlük yapan ve Kuzey Irak'a bakır kablo götürmek üzere yola çıkan Cihan Kızılkaya'nın park halindeki TIR'da hareketsiz durduğunu gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, şoför mahallindeki Cihan Kızılkaya'nın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Jandarma yaptığı incelemede TIR kasasındaki bakır kabloların çalındığını fark etti. Kızılkaya'nın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma, Kızılkaya'yı öldürerek TIR'da ki kabloları çalan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Sürücüsünü öldürdükleri TIR'daki 'bakır' kabloları çaldılar

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