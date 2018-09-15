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Sürücüsünün ağır yaralandığı motosiklet kazası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 23:53 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosiklet devrildi.

Sürücüsünün ağır yaralandığı motosiklet kazası kamerada

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),(DHA)- KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada sürücü Kerim Önder'in (64) ağır yaralanırken, o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Domaniç-Tavşanlı Karayolu 1'inci kilometresinde meydana geldi. Tavşanlı istikametine giden Kerim Önder'in yönetimindeki 16 KJH 74 plakalı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada ağır yaralanan Kerim Önder'in yardımına yakındaki akaryakıt istasyonu çalışanları koştu. Kazada ağır yaralanan sürücü Önder, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sürücüsünün ağır yaralandığı motosiklet kazası kameradaSürücüsünün ağır yaralandığı motosiklet kazası kameradaSürücüsünün ağır yaralandığı motosiklet kazası kamerada

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