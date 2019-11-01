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Sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobil, ağaca çarpıp, takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 23:32 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobilin kontrolden çıkarak, ağaca çarpıp, takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobilin kontrolden çıkarak, ağaca çarpıp, takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Anadolu Caddesi Harmandalı yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen ve aşırı hız olan 35 KUV 24 plakalı otomobil, Çiğli yönünden Menemen istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu ağaca çarparak takla attı. Otomobil, bir panoya çarparak dururken, kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan kimliği belirsiz 3 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği belirledi. Kazada yaralanan bir kişi ise ambulansa alınarak Çiğli Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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