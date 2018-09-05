Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı cip çaya uçtu: 2 yaralı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI’da sürücüsünün, polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştığı iddia edilen cip, 7 metre yüksekten çaya uçtu. 2 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, bugün sabah saatlerinde Çankırı- Kastamonu karayolu İstasyon Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Polisin şüphe üzerine durdurmak istediği 18 BH 970 plakalı cipin sürücüsü Osman K. yoluna devam etmek istedi. Bu sırada kontrolden çıkan araç, çaya uçtu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Osman K. ile yanındaki Salih S.’yi kurtarılarak Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Osman K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre kapanan karayolu, aracın yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Bu arada kaza anı, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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