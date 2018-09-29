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Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı minibüste 38 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 16:19 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde sürücüsünün güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymadığı, bir süre sonra da terk edip kaçtığı minibüste, 38 kaçak yakalandı.

Mehmet ANDAÇ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde sürücüsünün güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymadığı, bir süre sonra da terk edip kaçtığı minibüste, 38 kaçak yakalandı. Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine 34 JP 0296 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü, ilçe merkezine doğru yoluna devam etti. Jandarma, Lapseki ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerden yardım istedi. Polis, ilçe merkezine girişte önlem aldı. Polisleri fark eden minibüs şoförü, aracı yol kenarına çekip, kapıları da kilitleyerek yaya olarak kaçtı. Jandar ve polisin minibüste yaptığı aramada, Afganistan uyruklu 38 kaçak yakaladı. İlçe Emiyet Müdürlüğü'ne götürülen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. Güvenlik güçleri, kaçan minibüs sürücüsünü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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