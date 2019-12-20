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Sürücüsünün polisten kaçtığı araçta 20 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 13:16 | Son Güncelleme

Sürücüsünün polisten kaçtığı araçta 20 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sürücüsünün polisin "dur" ikazına uymayıp kaçtığı araçta, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine, 34 CMU 629 plakalı aracı Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurmak istedi.

Polisin "dur" ikazına uymadan kaçan sürücünün kullandığı araç kovalamacanın ardından, Malkara yolunda durduruldu.

Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 20 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Araç sürücüsü M.Y. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet göçmen Tekirdağ

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