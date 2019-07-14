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Sürücüsünün uyuduğu otomobil başka bir araçla çarpıştı: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 13:05 | Son Güncelleme

Kastamonu’da iddiaya göre sürücüsünün uyuduğu araç, aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptı.

Sürücüsünün uyuduğu otomobil başka bir araçla çarpıştı: 8 yaralı

Kastamonu’da iddiaya göre sürücüsünün uyuduğu araç, aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Kırcalar köyü mevkiinde Özcan Ç. (35) idaresindeki 34 BEV 032 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün direksiyon başında uyuması sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. Ardından otomobil, aynı yönde seyreden Özgür G. (30) yönetimindeki 55 FT 933 plakalı otomobile çarptı. Kazada araç sürücüleri Özgür G. ile Özcan Ç. ve aynı otomobilde bulunan Makbule Ç. (61), Hatice Ç. (39), Nisa Nur Ç. (9), Berrin Ay Ç. (7), Yusuf Asaf Ç. (2) ve Mükerrem Ç. (75) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kaza sonrası çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Sürücüsünün uyuduğu otomobil başka bir araçla çarpıştı: 8 yaralı

Sürücüsünün uyuduğu otomobil başka bir araçla çarpıştı: 8 yaralı

Sürücüsünün uyuduğu otomobil başka bir araçla çarpıştı: 8 yaralı

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