Sürücüsüz araç hacklenebilir mi, trafik cezasını kim öder? İşte en çok merak edilenler...

Teknolojinin ilerlemesi sayesinde hızla gelişme fırsatı bulan araba teknolojilerinin son modası, sürücüsüz araç oldu. Dünyada yavaş yavaş yaygınlık kazanmaya başlayan bu teknoloji kimi insanları çok sevindirirken kimisinin kafasında da bazı sorular oluşturdu. Bizler de bu yazımız için sürücüsüz araçlar hakkında en merak edilenleri ve en çok sorulan soruları araştırıp cevaplandırdık. İşte o sorular ve merakla beklenen cevapları...

1. SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARIN AMACI NEDİR?

Ölüm ve kazalar gibi çoğu yol travmalarının sebebi, sürücülerin dikkatsizlik ya da yetersizliklerinden kaynaklanır. Sürücüsüz araçların amacı da sürücü faktörünü ortadan kaldırarak olası risk potansiyelini belirli bir oranda düşürmek olarak açıklanabilir. Ayrıca, sürücüsüz araçlar görme ya da işitme engeli olan kimseler için oldukça özgürleştirici birer alternatiftir.

2. SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ TEKNOLOJİSİ NE ZAMAN TAM ANLAMIYLA YOLLARDA OLACAK?

Sürücüsüz araç teknolojisi her ne kadar hızlı olsa da, sürücüsüz araçların bir norm haline getirilip halka mal edilmesi için bu teknolojinin hızlandırılması gerekir. Ancak bir ürünün seri üretimi yapılmaya başlandığında fiyatları da düştüğü için sürücüsüz araçların gündelik kullanıma uygun hale gelmesi çok da uzun sürmeyebilir. Uzmanların öngördüğü tarih ise yaklaşık on yıl sonrasıdır.