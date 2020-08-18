Sürücüsüz araç hacklenebilir mi, trafik cezasını kim öder? İşte en çok merak edilenler...

Teknolojinin ilerlemesi sayesinde hızla gelişme fırsatı bulan araba teknolojilerinin son modası, sürücüsüz araç oldu. Dünyada yavaş yavaş yaygınlık kazanmaya başlayan bu teknoloji kimi insanları çok sevindirirken kimisinin kafasında da bazı sorular oluşturdu. Bizler de bu yazımız için sürücüsüz araçlar hakkında en merak edilenleri ve en çok sorulan soruları araştırıp cevaplandırdık. İşte o sorular ve merakla beklenen cevapları...
1. SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARIN AMACI NEDİR?
Ölüm ve kazalar gibi çoğu yol travmalarının sebebi, sürücülerin dikkatsizlik ya da yetersizliklerinden kaynaklanır. Sürücüsüz araçların amacı da sürücü faktörünü ortadan kaldırarak olası risk potansiyelini belirli bir oranda düşürmek olarak açıklanabilir. Ayrıca, sürücüsüz araçlar görme ya da işitme engeli olan kimseler için oldukça özgürleştirici birer alternatiftir.
2. SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ TEKNOLOJİSİ NE ZAMAN TAM ANLAMIYLA YOLLARDA OLACAK?
Sürücüsüz araç teknolojisi her ne kadar hızlı olsa da, sürücüsüz araçların bir norm haline getirilip halka mal edilmesi için bu teknolojinin hızlandırılması gerekir. Ancak bir ürünün seri üretimi yapılmaya başlandığında fiyatları da düştüğü için sürücüsüz araçların gündelik kullanıma uygun hale gelmesi çok da uzun sürmeyebilir. Uzmanların öngördüğü tarih ise yaklaşık on yıl sonrasıdır.
3. SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR HACKLENEBİLİR Mİ?
Söz konusu teknoloji olunca, cevaplandırılması gereken en önemli sorulardan biri ise bahsi geçen cihazın hacklenebilirlik derecesi oluyor. Dolayısı ile de sürücüsüz araçlardan bahsedip "sürücüsüz araçlar hacklenebilir mi?" sorusuna yanıt vermeden geçmek olmaz. Şu anlık her bir araç kendi içine kapalı olduğu için araçların canlı olarak hacklenme ihtimali sınırlı. Ancak, ilerleyen zamanlarda araçların birbirleriyle iletişime geçebileceği öngörüldüğünden, bu durum üzerinde gereken hassasiyet gösteriliyor.
4. SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARA KESİLEN CEZALAR KİME ÖDETTİRİLECEK?
Sürücüsüz araçlar kaza yapma riskini azaltıyor, ancak henüz bazı durumlarda ceza almayacaklarına dair bir garanti verilmedi. Şu anlık hiçbir araç tamamen otonom olmadığı için ceza yine sürücünün sorumluluğu altında. Ancak ileride tamamıyla otonom olan sürücüsüz araçlara kesilen cezaları üretici firmalar ödeyecek.
5. SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARIN ÖNÜNE CANLILAR ÇIKARSA NE OLACAK?
İster insan olsun, ister hayvan... Trafikte araçsız kimselerin olması engellenemez. Ancak sürücüsüz bir aracın bir yaya, bisikletli ya da hayvanla karşılaşması durumunda devreye girecek acil durum fren sistemleri olduğundan araçlar savunmasız canlıları koruyabilecek ve çarpışma riskleri büyük bir oranda düşecek.
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