Sürücüsüz metroda ikinci etap tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosunun ikinci etabı olan Çekmeköy-Yamanevler Metrosu'nda çalışmalar tamamlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sürücüsüz metronun hizmette olan Üsküdar-Yamanevler bölümü ile çalışmaları tamamlanan Çekmeköy-Yamanevler bölümünün birleştirme testleri yapılacak.
Test çalışmaları nedeniyle sürücüsüz metro seferlerine yarın, 21, 22 ve 23 Eylül'de ara verilecek.
Ulaşımın aksamaması için, M5 numaralı otobüsler metro güzergahında hizmet sunacak.
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