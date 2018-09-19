Sürücüsüz metroda ikinci etap tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosunun ikinci etabı olan Çekmeköy-Yamanevler Metrosu'nda çalışmalar tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sürücüsüz metronun hizmette olan Üsküdar-Yamanevler bölümü ile çalışmaları tamamlanan Çekmeköy-Yamanevler bölümünün birleştirme testleri yapılacak.

Test çalışmaları nedeniyle sürücüsüz metro seferlerine yarın, 21, 22 ve 23 Eylül'de ara verilecek.

Ulaşımın aksamaması için, M5 numaralı otobüsler metro güzergahında hizmet sunacak.

