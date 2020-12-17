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Sürücüsüz otobüs dehşet saçtı

17.12.2020 08:59 | Son Güncelleme:
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Denizli’de park halindeyken freni boşalan otobüs yaklaşık 1 kilometre ilerledi.

Denizli’de park halindeyken freni boşalan otobüs yaklaşık 1 kilometre ilerledi. İlerlediği esnada park halindeki 5 araca çarpmasına rağmen duramayan otobüs trafik levhası direğine çarparak durabildi. Sürücüsüz ilerleyen otobüsün park halindeki kamyoneti bir süre sürükleyip savunma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Pamukkale ilçesi Necip Ali Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün park edip gittiği otobüs bir anda yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Sonrasında freni boşalan otobüs park halinde kamyonete çarparak hızını yavaşlatsa da ardından diğer 4 otomobile çarptı. Yaklaşık bir kilometre boyunca şoförsüz ilerleyen otobüs trafik levhası direğine çarparak durabildi. Olayın ardından çevredeki vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri araçlar sahiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen araç sahipleri karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü.

Otobüsün park halindeki kamyonete çarpması, güvenlik kameralarına an be an yansıdı
5 aracı biçerek şoförsüz ilerleyen kamyonet kısıtlama nedeni ile boş olan yollarda herhangi bir vatandaşa çarpmaması tek teselli oldu. Bir marketin güvenlik kamerasına görüntüler an be an yansıdı. Kamyonetin çarptığı araçlarda maddi hasar meydana gelirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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