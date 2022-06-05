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Sürücüz Ticari Araçlar Yollara Çıkmaya Hazırlanıyor

05.06.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam donanımlı sürücüsüz araçları trafiğe çıkarma yarışında, ticari kamyonlar otomobilleri geride bırakabilir. Sürücüsüz kamyonların ABD'deki üç milyondan fazla kamyon şoförünün işine son verilmesine sebep olacağına dair endişeler var.

Sürücüz Ticari Araçlar Yollara Çıkmaya Hazırlanıyor

Tam donanımlı sürücüsüz araçları trafiğe çıkarma yarışında, ticari kamyonlar otomobilleri geride bırakabilir.

Arizona eyaletinin Tucson şehrinden Phoenix şehrine, 128 kilometre yol katederek giden bu aracın sürücüsü yok.

Uzmanlara göre, sürücüsüz kamyonlar, sürücüsüz otomobillerden çok daha önce tam kullanıma çıkmış olacak.

TuSimple'dan Cheng Lu, “Çünkü kamyonlar hep aynı yer arasında çok sık gidip geliyor. Bunlar gerçekten ABD'nin eyaletler arası en rutin mesafeleri” diyor.

Ülke çapında mal taşıma ihtiyacı arttıkça sürücüsüz kamyon taşımacılığı da ivme kazanıyor ve kamyon şoförlerinin sayısı azalıyor. Ancak herkes yandaki şeritte sürücüsüz kamyon görmekten hoşlanmıyor.

Otoyol ve oto güvenliği savunucularından Cathy Chase, "Bu araçlarla yollarda olan bizleriz ve halk da farkında olmadan şu anda çok yüksek teknolojili bir deneyin katılımcısı durumunda" şeklinde konuşuyor.

Sürücüsüz kamyonların ABD'deki üç milyondan fazla kamyon şoförünün işine son verilmesine sebep olacağına dair endişeler de var.

Kamyonculuk uzmanı Steve Viscelli, "Bütün sürücülerin işlerinin geleceği konusunda endişeli olduğunu söyleyebilirim. İşin gerçekten bir lüks haline dönüşme potansiyeline sahip olduğu konusuna henüz ikna olmuş değiller” diyor.

Bu sürücüsüz kamyonun dış sensörlerinin çoğu aracın aynalarına yerleştirilmiş durumda. Bu şekilde, yoldaki diğer araçlarla uyumlu biçimde hareket edebiliyor.

Kodiak Robotics'ten Don Burnette, “Sistemimiz hiçbir zaman kendini uykulu hissetmiyor, hiçbir zaman yorulmuyor, hiçbir zaman dikkati dağılmıyor. Çevresini her zaman saniyede birçok kez gözlemliyor. Böylece yolda ortaya çıkan durumlara karşı daha iyi tepki verebiliyor ve daha emin bir şekilde hareket edebiliyor” şeklinde konuşuyor.

Sürücüsüz kamyon şirketleri yola çıkmak için can atıyor olsa da önce resmi makamların tam onayını almaları gerekiyor.

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