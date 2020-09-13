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Sürüden ayrılan keçiye Mehmetçik sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 21:05 | Son Güncelleme

Siirt'te devam eden 'Yıldırım-11 Herekol Operasyonu'nda Mehmetçik tarafından koybolmuş ve bitkin halde bir keçi bulundu. Saatlerce susuz kaldığı anlaşılan keçiye bir asker, kompozit başlığından su içirdi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraf beğeni topladı.

Sürüden ayrılan keçiye Mehmetçik sahip çıktı

Terör örgütü PKK'ya yönelik Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Yıldırım-11 Herekol Operasyonu' devam ediyor. Operasyon sırasında kırsal alanda kaybolmuş ve bitkin haldeki keçiyi fark eden Mehmetçik, kompozit başlığından su içirdi. Keçi, sahibi bulunana kadar Jandarma Özel Harekat Birliği'ne getirilerek bakımı yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Dağdaki oğlağın kaygısını duymak. Yıldırım-11 Herekol Operasyonu'nda karşılaştığımız kaybolmuş oğlağa kompozit başlığımızdan su içirip, Jandarma Özel Harekat ailemizin misafiri olması için birliğimize getirdik" denildi. Paylaşım kısa sürede beğeni topladı.

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