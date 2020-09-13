Sürüden ayrılan keçiye Mehmetçik sahip çıktı

Terör örgütü PKK'ya yönelik Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Yıldırım-11 Herekol Operasyonu' devam ediyor. Operasyon sırasında kırsal alanda kaybolmuş ve bitkin haldeki keçiyi fark eden Mehmetçik, kompozit başlığından su içirdi. Keçi, sahibi bulunana kadar Jandarma Özel Harekat Birliği'ne getirilerek bakımı yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Dağdaki oğlağın kaygısını duymak. Yıldırım-11 Herekol Operasyonu'nda karşılaştığımız kaybolmuş oğlağa kompozit başlığımızdan su içirip, Jandarma Özel Harekat ailemizin misafiri olması için birliğimize getirdik" denildi. Paylaşım kısa sürede beğeni topladı.

