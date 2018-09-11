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Sürüklenen teknede mahsur kalan 3 kişi ve köpekleri kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 17:14 | Son Güncelleme

BODRUM'da, sürat teknesinin rüzgar nedeniyle sürüklenmesi sonucu denizde mahsur kalan 3 tatilci ve köpekleri, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sürüklenen teknede mahsur kalan 3 kişi ve köpekleri kurtarıldı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'da, sürat teknesinin rüzgar nedeniyle sürüklenmesi sonucu denizde mahsur kalan 3 tatilci ve köpekleri, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Bodrum'a tatile gelen ve 3'ü de 23 yaşında olan Melisa Zöhre D., Berk D. ile Onur K., bugün saat 15.15 sıralarında Akvaryum Koyu'ndan 'Zaliha' isimli sürat teknesiyle denize açıldı. 3 kişinin içinde bulunduğu tekne, bir süre sonra rüzgar ve dalga nedeniyle sürüklenmeye başladı. Adaboğazı açıklarında mahsur kalan tatilciler, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine, Sahil Güvenlik Güney Ege Komutanlığı'na ait TCSG-3 botu sevk edildi. Ekipler, teknede mahsur kalan 3 kişiyi ve köpeklerini kurtarıp, Sahil Güvenlik Botu'na aldı. Tekne ise yedeklenerek kıyıya getirildi.

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