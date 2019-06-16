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Sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 22:23 | Son Güncelleme

Bodrum'da yakıtı biterek sürüklenen teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıtının bitmesi nedeniyle sürüklenen teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Karaada açıklarında gezinti ve sportif amaçlı denize açılan, içerisinde 4 kişinin bulunduğu "Mia DD" isimli teknenin yakıtının bitmesi nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Arama kurtarma çalışması başlatan Sahil Güvenlik botu, teknedekileri kurtardı.

Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenen tekne Bodrum Limanı'na çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum kurtarma Muğla Sahil Güvenlik tekne

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