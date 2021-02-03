Sur’un Çevresi 50 Yıl Sonra Boşaltılıyor

2015 yılında yaşanan çatışmalar ve sonrasındaki yıkımlarla tartışma konusu olan Diyarbakır’ın tarihi surlarından bugünlerde yeniden iş makinalarının sesleri yükseliyor. Bu kez Sur çevresinde son 50 yılda yapılan gecekondular yıkılmaya başlandı. 4 etap halinde yapılacak yıkım çalışmalarının iki etabı tamamlandı. 3’üncü etap çalışmaları Yenişehir ilçesinin Ben u Sen Mahallesi’nde başladı. 72 bina ve 83 bağımsız yapının kamulaştırılarak yıkılacağı 3’üncü etap çalışmaları Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu tarafından başlatıldı. Çalışma alanında bir açıklama yapan Vali Karaloğlu, surların dışından bir gezi alanı oluşturulacağını söyledi. Karaloğlu, “Diyarbakırlılar surlarını dışarıdan, kesintiye uğramadan gezme şansına kavuşacak. Bu yazın buraya geldiğinizde, burada oluşacak olan yeşil kuşakla beraber burada yürümeye başlayan bir vatandaşımız, Hevsel bahçelerine, oradaki millet bahçemize yürüyerek, bisikletiyle girebilecek. Neyi sağlamış olacağız, tarihle bereketi Hevsel’in bereketini, bu yazın yeşil bir kuşakla buluşturmuş olacağız” dedi.

Çalışma kapsamında ilk etapta surların dış çeperinde bulunan ve sur koruma bandı içerisinde kalan 41 yapı, ikinci etap çalışmaları kapsamında ise 29 yapı yıkıldı. Çalışmalar tamamlandığında 200 yapı yıkılmış olacak. Kamulaştırılan evlerde yaşayan ailelerin çoğu başka mahallelere taşındı. Henüz taşınmayan ve kamulaştırma için bekleyenler ise hüzünlü gözlerle yıkımı izliyor. Bunlardan biri de 27 yıldır önce Çınar ilçesinden göç ederek mahalleye yerleşen Süleyman Doğan. Son günlerini yaşayan Doğan, taşınmak istemediğini ancak mecbur olduğunu söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Doğan, “Biraz sıkıntı çekeceğiz. Elimizden bir şey gelmiyor, buranın yıkılmasını istemiyorduk. Biz burada yaşadığımız sürece, fakirdik ama halimizden memnunduk. Ama kısmetimiz bu kadarmış. İşte bitti gitti” dedi. 20 yıldan beri bu mahallede yaşayan Sara Kaya’nın evi henüz kamulaştırılmadı. VOA Türkçe’ye konuşan Kaya, iyi şartlar sağlanması halinde, gitmekten yana. Kaya, “İmkan olsa, bize güzel bir şey verseler, para verseler iyi olur. Burada artık yaşam yok. Güzel para verseler, biz de kendimize ev alıp gideceğiz. Güzel bir yere, çocukların yaşayacağı bir yere gideriz” diye konuştu.