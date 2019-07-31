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Sur’un Çocuklarına ‘Sur’da Terapi

31.07.2019 22:25 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2015-2017 yılları arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle travma yaşayan çocuklara Diyarbakır Barosu’ndan destek geldi. Baro, bu çocukların oyun haklarını geri kazanmaları için bir etkinlik düzenledi

Sur’un Çocuklarına ‘Sur’da Terapi

Diyarbakır’da yüzlerce çocuk, surların orada toplandı. Başlarında şapkaları, ellerinde balonlarla bir araya gelen çocuklar da aslında bir dönem Sur’da yaşıyordu. 2015 ile 2017 yılları arasında yaşanan çatışmalar, binlerce çocuk ve ailesinin evlerinden olmasına neden oldu. Diyarbakır Barosu çocukların yaşadığı travmayı atlatması ve yeniden sokaklarla buluşması amacıyla bir proje hayata geçirdi.

“Travmanın Sağaltılmasında Etkili Bir Yol Olarak Oyun” adlı iki aşamalı projede önce görev alacak uzmanlar eğitildi. Ardından Sur’dan ayrılan ve kentin birçok noktasına dağılan çocuklar bulundu. Daha sonra bu çocuklar projenin hayata geçirildiği parka davet edildi.

Parkta toplanan çocuklar önce palyaço gösterisini izledi. Ardından diğer gösterileri izleyen çocuklar da, sanatçılara katılarak, hünerlerini sergiledi.

Proje ile ilgili VOA Türkçe’ye bilgi veren Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Emin Çoban Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden yola çıktıklarını söyledi.

Çoban, “BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin çocukların oyun hakkından yola çıkarak bunu hazırladık. Özellikle bizim vurgulamak istediğimiz Sur’da yaşanan çatışmalı dönem sonrası en fazla tahrip edilenler oyun alanlarıydı. Çatışmalardan en çok zarar görenlerin başında çocuklar geliyordu. Yaşam hakkı başta olmak üzere eğitim hakkı, sağlık hakkı ve birçok haklarıyla beraber oyun hakları da ihlal edilmiş oldu” dedi.

Bu projeyle çocukları yenden sokakla buluşturduklarını söyleyen Çoban, “Bize göre çocuğun en doğal oyun alanı sokaktır. Bu çatışmalı süreçte de çocuğun doğal oyun alanı olan sokak tahrip edildi. Bununla beraber travmalara yol açan bir duruma sebebiyet verdi.Bu travmanın azaltılması için biz de böyle bir proje yaptık. Çocukların katılımıyla, tamamen kendi istekleriyle oyunlar oynanacak, bu oyunlarla daha güçlü bir şekilde sokaklarına sarılmaları, sokakların onların olduğu ve ona sahip çıkmaları için böyle bir proje yaptık” diye konuştu.

Müzik eşliğinde saatlerce dans eden çocuklar yöresel halk oyunları oynamayı da ihmal etmedi. Eğlencelerin ardından top oynayan çocuklar, mutlu bir şekilde evlerinin yolunu tuttular.

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