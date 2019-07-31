Sur’un Çocuklarına ‘Sur’da Terapi

Diyarbakır’da yüzlerce çocuk, surların orada toplandı. Başlarında şapkaları, ellerinde balonlarla bir araya gelen çocuklar da aslında bir dönem Sur’da yaşıyordu. 2015 ile 2017 yılları arasında yaşanan çatışmalar, binlerce çocuk ve ailesinin evlerinden olmasına neden oldu. Diyarbakır Barosu çocukların yaşadığı travmayı atlatması ve yeniden sokaklarla buluşması amacıyla bir proje hayata geçirdi.

“Travmanın Sağaltılmasında Etkili Bir Yol Olarak Oyun” adlı iki aşamalı projede önce görev alacak uzmanlar eğitildi. Ardından Sur’dan ayrılan ve kentin birçok noktasına dağılan çocuklar bulundu. Daha sonra bu çocuklar projenin hayata geçirildiği parka davet edildi.

Parkta toplanan çocuklar önce palyaço gösterisini izledi. Ardından diğer gösterileri izleyen çocuklar da, sanatçılara katılarak, hünerlerini sergiledi.

Proje ile ilgili VOA Türkçe’ye bilgi veren Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Emin Çoban Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden yola çıktıklarını söyledi.

Çoban, “BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin çocukların oyun hakkından yola çıkarak bunu hazırladık. Özellikle bizim vurgulamak istediğimiz Sur’da yaşanan çatışmalı dönem sonrası en fazla tahrip edilenler oyun alanlarıydı. Çatışmalardan en çok zarar görenlerin başında çocuklar geliyordu. Yaşam hakkı başta olmak üzere eğitim hakkı, sağlık hakkı ve birçok haklarıyla beraber oyun hakları da ihlal edilmiş oldu” dedi.