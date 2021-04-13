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  4. 'Sürüngen' hırsızlar kamerada! Saniyeler içerisinde çalıp kaçtılar

'Sürüngen' hırsızlar kamerada! Saniyeler içerisinde çalıp kaçtılar

13.04.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Güngören'de 5 kişinin, levyeyle kepenklerini açıp sürünerek içeri girdikleri otomobil yedek parçası satan iş yerinden 18 akü çaldıkları anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

'Sürüngen' hırsızlar kamerada! Saniyeler içerisinde çalıp kaçtılar

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 07.15 sıralarında Eski Londra Asfaltı Caddesi üzerindeki iş yerinde yaşandı. Geldikleri hafif ticari aracı otomobil yedek parçası satılan iş yerinin önüne yanaştıran 5 kişi, ilk denemelerinde kepenkleri açamadı. Ayrıldıktan 5 dakika sonra tekrar gelen şüpheliler, levye yardımıyla kepenkleri açıp sürünerek iş yerine girdi. 'Sürüngen hırsızlar' saniyeler içinde 18 akü çalıp, geldikleri araçla kaçtı. Alarmın cep telefonuna mesaj göndermesi üzerine gelen iş yeri sahibi Süleyman Dikici, kepenklerin açıldığını fark etti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Dikici, akülerin çalındığını görünce polise haber verdi. Polis ekipleri hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

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'SÜRÜNEREK İÇERİ GİDİYORLAR'

İş yeri sahibi Süleyman Dikici, "Sabah 06.30 sıralarında iş yerimizin alarmı çalmış telefona mesaj geldi. İş yerine geldiğimizde hırsızlık olayının olduğunu gördük. Polis gelip gerekli incelemeleri yaptı. Bir araç içinde 4 kişi yere yatıp sürünerek içeri geliyorlar. Kepengi levye ile açıyorlar mevcut olan aküleri çalıyorlar. Bir kez geliyorlar açmaya çalışıyorlar açamıyorlar geri gidip tekrar geri geliyorlar. İkinci seferde başarılı oluyorlar. 10 bin lira üzerinde zararımız oldu" dedi.

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İş yeri çalışanı Engin Yavuz ise, "Hırsızlar önce geliyorlar baya bir uğraşıyorlar, açamıyorlar. Aradan beş, altı dakika sonra tekrardan geliyorlar. Kepengi kırıp açıyorlar. Sürünerek içeri giriyorlar. Üç dakika içinde 18 akü alıp gidiyorlar. Toplam 5 kişi biri şoför 4 kişi de hırsızlık yapıyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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