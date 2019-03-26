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“Sürüngenler çetesi” üyesi 5 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 21:27 | Son Güncelleme

İstanbul’da güvenlik kameralarına yakalanmamak için iş yerlerine sürünerek giren çete üyesi 5 kişi tutuklandı.Güvenlik kameralarına ’yakalanmamak amacıyla iş yerlerine sürünerek girdikleri için’ kendilerine ’Sürüngenler Çetesi’ ismini veren 7 şebeke üyesi İstanbul Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınmıştı.Sabah saatlerinde emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin sorgu işlemleri tamamlandı.

İstanbul’da güvenlik kameralarına yakalanmamak için iş yerlerine sürünerek giren çete üyesi 5 kişi tutuklandı.
Güvenlik kameralarına ’yakalanmamak amacıyla iş yerlerine sürünerek girdikleri için’ kendilerine ’Sürüngenler Çetesi’ ismini veren 7 şebeke üyesi İstanbul Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınmıştı.
Sabah saatlerinde emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin sorgu işlemleri tamamlandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden aralarında çete lideri Yıldırım B.’nin’nin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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