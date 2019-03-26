"Sürüngenler" çetesinin estetik yaptıran lideri lüks rezidansta yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL'da bir çok işyerine girerek içerde bulunan kasaları açarak hırsızlık yapan 7 şüpheli gözaltına alındı. Zeytinburnu'nda lüks rezidansa düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şebeke lideri 33 yaşındaki Yıldırım B.'nin 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şebeke liderinin cezanın kesinleşmesinin ardından bir dizi estetik ameliyat geçirerek yüzünü değiştirdiği ve sahte kimlikle dolaştığı öğrenildi. Kasa hırsızlığı çetesinin kendilerini "Sürüngenler" çetesi olarak adlandırdığı belirtildi. Çetenin 14 olayda yaklaşık 3,5 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi.

Bahçelievler, Bağcılar ilçelerinde birbiri ardına meydana gelen iş yeri soygunları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Polis güvenlik kameralarını incelediğinde maskeli olduğunu tespit ettiğini şüphelilerin plakası sökülmüş yada ikiz plaka yapılmış otomobiller kullandığını, önceden keşif yaptıkları işyerlerinin önce alarm bağlantılarını kestiklerini, güvenlik kameralarına yakalanmamak için sürünerek işyerlerinde dolaştıklarını tespit etti. Şüphelilerin işyerlerinde bulunan yanlarında getirdikleri aparatlarla kasaları açtıkları ve içindekileri çaldıkları ortaya çıktı.