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Sürüş asistanları hem güvenli hem de tehlikeli mi?

26.11.2020 15:09 | Son Güncelleme:
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Sürüş asistanları hem güvenli hem de tehlikeli mi?

Amerikan Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) çarpıcı bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre otomobillerde artık standartlaşmaya başlayan sürüş asistanları, daha güvenli sürüş sağlarken, tehlikeye de davetiye çıkartıyor.

Otomobil sürüş asistanları artık günümüzün yeni standartlarından birisi olmaya başladı. Bundan çok değil, 5 yıl öncesine kadar şerit takip sistemi, adaptif hız sabitleyici veya kör nokta uyarı sistemi gibi asistanlar otomobillerde bu kadar yaygın değildi. Bu sistemlerin entegre olmasıyla birlikte sürücülerin işi kolaylaşırken, güvenlikleri de arttı. Fakat Amerikan Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü'nün (IIHS) yaptığı araştırmaya göre sürüş asistanları başka bir tehlikeye kapı açabiliyor.

SÜRÜCÜLER SÜRÜŞ ASİSTANLARI İLE TRAFİĞE ÇIKTILAR

IIHS'nin araştırma ekibi, sürüş asistanlarına yönelik araştırmasında 20 farklı sürücüyü inceledi. Sürüş asistanlarına oldukça alışık olan sürücüler iki gruba ayrıldı. İlk grup, adaptif hız sabitleyici sistemine sahip olan Land Rover Range Rover Sport'u kullandı. İkinci grup ise şerit takip sistemine sahip Volvo S90 ile trafiğe çıktı. Her iki grup sürücülerin de asistanlar açıkken trafikteki hal ve hareketleri gözlemlendi. Daha sonra ise çarpıcı sonuçlar ortaya koyuldu.

sürüş asistanı

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DİREKSİYONU BIRAKANLAR OLDU

Buna göre süre uzadıkça sürücülerin dikkat dağılmaya başladı. Bir aylık test sürecinde test grubundaki sürücülerin direksiyonu bıraktığı bile görüldü. Anlaşılan o ki güvenli sürüş asistanları sürücüleri biraz fazla rahatlattı. Otonom teknolojilere sahip, yani kendi kendine gidebilen otomobillerde ise sürücülerin nasıl tepkiler vereceği ise büyük merak konusu oldu.

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