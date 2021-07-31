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  4. Sürüye çarpmamak için manevra yapmış! Yozgat'ta korkunç gece

Sürüye çarpmamak için manevra yapmış! Yozgat'ta korkunç gece

31.07.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta koyun sürüsüne çarpan aracı görerek manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Otomobilin çarptığı koyunlardan ise 10'u öldü.

Sürüye çarpmamak için manevra yapmış! Yozgat'ta korkunç gece

Kaza, akşam saatlerinde Yozgat'ın merkeze bağlı Büyükincirli köyü yakınlarında meydana geldi. Habip Doğan yönetimindeki otomobil, Kayseri- Yozgat istikametine seyir halindeyken, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Bu sırada, Metin T.'nin kullandığı otomobil ise sürüye çarpmamak sürücüsünün ani manevra yapması sonucu şarampole devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Zakir Özgenç'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü Metin T. ile yanında bulunan Elif Y. ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada 10 koyun da öldü.

"ANİDEN YOLA ÇIKTILAR"

Koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü Habip Doğan, Adana'dan Yozgat'a geldiğini ve virajdan çıkar çıkmaz koyunların aniden yola çıktığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Yozgat
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