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Sürüye saldırdılar! 35 koyun telef oldu

18.11.2020 20:19 | Son Güncelleme:
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Sürüye saldırdılar! 35 koyun telef oldu

Kars'ta yayladaki sürüye kurtların saldırması sonucu yaklaşık 35 koyun telef oldu.

Merkeze bağlı Esenkent köyünde Ensar Uğurlu ve Gül Ahmet Aydemir'in 700 koyunu, çobanlar tarafından otlatılmak üzere Ziyaret Tepesi'ne götürüldü.

Burada koyunların arasına giren kurtlar, sürünün bir kısmını Ziyaret Tepesi'nin eteklerine götürdü. Köye gelen sürünün eksik olduğunu gören besiciler, koyunlarını aramaya çıktığında çok sayıda koyunu telef edilmiş halde buldu. Besiciler kaybolan koyunların bulunması için de arama çalışması başlattı.

Besicilerden Ensar Uğurlu, kurtların sürünün arasına girdiğini ifade ederek, toplamda yaklaşık 35 koyunun telef olduğunu söyledi.

"SÜRÜYE GİRİP BİR KISMINI GÖTÜRDÜ"

Bazı koyunların kaçarak köylere sığındığını, 20-25 koyunun halen kayıp olduğunu anlatan Uğurlu, "Bizim bu bölgede kurt oluyor, kurt zaman zaman 1-2 koyunu alıp götürüyordu ama bu sefer sürüye girip bir kısmını götürdü." dedi.

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