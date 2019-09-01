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Sürüye yıldırım isabet etti, 20 koyun telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 11:23 | Son Güncelleme

Tunceli’de yıldırım düşmesi sonucu 20 koyun telef oldu.Olay, önceki gün akşam saatlerinde merkeze bağlı Hengirvan Yaylası’nda meydana geldi.

Tunceli’de yıldırım düşmesi sonucu 20 koyun telef oldu.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde merkeze bağlı Hengirvan Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde yaylada çobanın hayvanları otlattığı sırada gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu. Bu sırada açık alanda bulunan sürüye yıldırım isabet etti. Olay esnasında sürünün yanında bulunan çoban Sait Yıldız, ölümden kıl payı kurtulurken, yıldırımın isabet ettiği 20 koyun ise telef oldu.
Çobanın haber vermesi üzerine olay yerine giden sürü sahibi İsmail Acun, “Çoban korku içindeydi ve yaşadığı şoku atlatamamıştı. Yıldırım isabet etmesi sonucu 20 koyunumuzun telef olduğunu gördüm. Çok şükür ki çoban yara almadan kurtulmuştu. Tek tesellimiz bu oldu. Allah, afetlerden korusun” dedi.
Aynı gün sabahında Elazığ’ın Palu ilçesinde ise bir keçi sürüsüne yıldırım isabet etmiş, keçilerin 12’si telef olmuş 4’ü yaralanmıştı.

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