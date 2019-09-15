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Sürüye yıldırım isabet etti, 60’a yakın hayvan öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 20:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinin yüksek kesiminde bulunan Kaşpazarı Yaylası’nda yıldırım isabet eden sürüdeki 60’a yakın küçükbaş hayvan öldü.

Sürüye yıldırım isabet etti, 60’a yakın hayvan öldü

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinin yüksek kesiminde bulunan Kaşpazarı Yaylası’nda yıldırım isabet eden sürüdeki 60’a yakın küçükbaş hayvan öldü.
Gazipaşa ile Mersin’in Anamur ilçesinin ortaklaşa kullandığı 2 bin 200 rakımlı Kaşpazarı Yaylası’nda dün öğleden sonra sağanak etkili oldu. Dolunun da görüldüğü bölgenin Tepesidelik mevkii olarak bilinen noktasına yıldırım isabet etti. Bir mağarada Mustafa Tetik’e ait sürünün bulunduğu noktaya düşen yıldırım nedeniyle 60’a yakın küçükbaş hayvan öldü.
Hayvanlarını hareketsiz yatarken bulan Mustafa Tetik durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yapıp, tutanak tuttu.
Öte yandan bölgede fındık büyüklüğünde dolu yağdığı da görüldü.

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