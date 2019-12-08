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Sürüyü koruyan çoban köpeklerinin drone ile imtihanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 09:01 | Son Güncelleme

Erzincan’da koyun sürüsünü koruyan kangal cinsi iki çoban köpeğinin drone ile imtihanı renkli görüntüler oluşturdu.Erzincan’ın Çağlayan beldesine bağlı köyde ilk kez havadaki droneyi gören iki çoban köpeği oldukça şaşırdı.

Erzincan’da koyun sürüsünü koruyan kangal cinsi iki çoban köpeğinin drone ile imtihanı renkli görüntüler oluşturdu.
Erzincan’ın Çağlayan beldesine bağlı köyde ilk kez havadaki droneyi gören iki çoban köpeği oldukça şaşırdı. Drone hareketlerine göre onu takip eden köpekler drone hızlandığında peşinden koşturarak adeta onu yakalamaya çalıştılar. Drone yavaşlayıp durduğunda ise köpekler de koşmayı kesip oturdu. Köpeklerin sevimli şaşkınlığı drone kamerası ve İHA ekibi tarafından kaydedildi.

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