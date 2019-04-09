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Sürüyü yoldan geçirmeye çalışan çobanın feci ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 21:56 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da koyun sürüsünün arasına dalan araç, çobanın ölümüne neden oldu. Yaklaşık 20 koyunun telef olduğu kazanın ardından sürücü kayıplara karıştı.

Sürüyü yoldan geçirmeye çalışan çobanın feci ölümü

Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesine bağlı Çoğan kırsal Mahallesi yakınlarında 18 yaşındaki Devran Çoban isimli çoban, otlatmaya götürdüğü koyunları eve dönüşte mahallenin yakınlarından geçen Birecik - Gaziantep otobanı bağlantı yolundan geçirmeye çalıştı.

ÇARPIP KAÇTI!

Seyir halindeki bir araç, çoban ile koyunların arasına daldı. Çoban ve koyun sürüsüne çarpan sürücü olay yerinden kaçtı.

FARK EDEMEYEN DİĞER ARAÇLAR DA EZDİ

İddiaya göre akşam karanlığında yerde yatan çoban ve koyunları fark edemeyen birkaç araç daha çobanla koyunları ezdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sürücülerden birinin fark ederek durması üzerine sağlık ekipleri ile jandarmaya haber verildi. Kazanın yaşandığı bölgeye giden sağlık ekipleri, çobanın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, yolda önlem alırken kazayı duyup gelen çobanın yakınları sinir krizleri geçirdi.

SÜRÜCÜNÜN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerindeki incelemenin çobanın cenazesi Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, çobana çarpıp ölümüne sebebiyet veren sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Şanlıurfa Feci ölüm çoban trafik kazası

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