Survivior'da şampiyon o olur!

Posta gazetesinden Mesut Yar'ın, "O kadar da yalnız değil" başlıklı yazısı şöyle:

'Yalnız Adam' olarak bilinen Adem; Kıbrıs'ta yapılacak 'Survivor' (TV8) finaline gitmeye hak kazanan ilk yarışmacı oldu.

Geçtiğimiz haftalarda yayınladığımız bir anket 'Survivor' izleyicisinin Adem'e olan desteğinin çok yüksek olduğunu ortaya koymuştu. Adem belli ki o desteği fazlasıyla hissediyor.

'Yalnız Adam' filan diyoruz ya, yok öyle bir şey. Adem Kılıççı bu yıl hiç olmadığı kadar kalabalık.

Bu yarışmada taraf tutmayı hiç sevmem ama sanırım bu yıl Adem şampiyonluğu teğet geçmeyecek gibi duruyor.

Ve sanırım 'Survivor' tarihinin en çok desteklenen yarışmacısı olarak o kupayı kaldıracak. Hayırlısı...