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Survivior'da şampiyon o olur!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.06.2018 12:18 | Son Güncelleme

Posta gazetesi yazarı Mesut Yar, büyük finale sayılı günler kala Survivor 2018 yarışmasında şampiyonluk ipini Adem Kılıççı'nın göğüsleyeceğini iddia etti

Survivior'da şampiyon o olur!

Posta gazetesinden Mesut Yar'ın, "O kadar da yalnız değil" başlıklı yazısı şöyle:

'Yalnız Adam' olarak bilinen Adem; Kıbrıs'ta yapılacak 'Survivor' (TV8) finaline gitmeye hak kazanan ilk yarışmacı oldu.

Geçtiğimiz haftalarda yayınladığımız bir anket 'Survivor' izleyicisinin Adem'e olan desteğinin çok yüksek olduğunu ortaya koymuştu. Adem belli ki o desteği fazlasıyla hissediyor.

'Yalnız Adam' filan diyoruz ya, yok öyle bir şey. Adem Kılıççı bu yıl hiç olmadığı kadar kalabalık.

Bu yarışmada taraf tutmayı hiç sevmem ama sanırım bu yıl Adem şampiyonluğu teğet geçmeyecek gibi duruyor.

Ve sanırım 'Survivor' tarihinin en çok desteklenen yarışmacısı olarak o kupayı kaldıracak. Hayırlısı...

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SURVİVİOR adem Turabi Acun Ilıcalı

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